Riesenrad bald wieder vor dem Neuen Schloss 

Das „Sky Lounge Wheel“ ist 23 Meter hoch und wird gerade aufgebaut

Die erste Fahrt 2023 ist für Freitag um elf Uhr geplant. „Symbol der Zuversicht“ nannte es Oberbürgermeister Nopper.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. 2021 und 2022 war das Riesenrad eine beliebte Attraktion in der Stadtmitte. In Corona Zeiten musste man damals noch Maske tragen bei der Fahrt. Stuttgart reiht sich mit der Aktion immer am Jahresende in die Tradition vo nStädten wie London und Wien ein, die ganzjährig ein Riesenrad am Drehen haben.

Bei der Weltausstellung Expo in Hannover im Jahr 2000 ist das Sky Lounge Wheel zur internationalen Berühmtheit geworden. Die eindrucksvolle Beleuchtung erfolgt durch 1200 Meter Neonröhren und etwa 50 000 Brennstellen, vor allem in energieeffizienter LED-Technik. 40 geschlossene und verglaste Gondeln bieten Platz für jeweils bis zu acht Personen.

Hier ein Video vom Schlossplatz-Rad aus unserem YouTube-Kanal:

