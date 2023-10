Trochtelfingen-Mägerkingen: Fahndung nach Sexualstraftäter läuft auf Hochtouren

Kreis Reutlingen: Die Ermittlungen zur Aufklärung einer Vergewaltigung am späten Montagabend in Trochtelfingen-Mägerkingen laufen auf Hochtouren beim Kriminalkommissariat Reutlingen. Ein Phantombild des Tatverdächtigen konnte bereits erstellt werden.

Wie berichtet, war eine Frau am Abend des 2. Oktober gegen 23.45 Uhr nach einer Veranstaltung in der Festhalle Mägerkingen auf dem Nachhauseweg. Als sie durch die Bahnunterführung auf der Reutlinger Straße ging, bemerkte sie drei Männer, die ihr folgten. Einer der Männer attackierte sie von hinten, stieß sie zu Boden und verging sich an ihr. Erst als ein Fahrzeug in der Nähe vorbeifuhr, ließ der Täter von ihr ab und das Trio flüchtete in unbekannte Richtung.

Von dem Haupttäter liegt zwischenzeitlich folgende Beschreibung vor:

Der Mann ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, zirka 175 bis 180 cm groß und von schlanker Statur. Er hat dunkle, kurze Haare, einen dunklen Teint, braune Augen sowie einen gepflegten Vollbart. Zur Tatzeit trug der Täter einen dunklen Kapuzenpullover.

Im Zusammenhang mit dem Phantombild und der Täterbeschreibung haben die Ermittler folgende Fragen:

– Wer kennt den Mann oder eine Person, auf die die Beschreibung zutrifft?

– Wem sind die Tatverdächtigen möglicherweise bereits zuvor bei der Veranstaltung in der nahegelegenen Festhalle in Mägerkingen aufgefallen?

– Wer kann Angaben zu den Begleitern des Haupttäters machen, von denen einer eine blau-weiße Jacke und der andere ein Basecap trug.

Zudem suchen die Ermittler nach dem Fahrer des Fahrzeugs, der zur Tatzeit, gegen 23.45 Uhr auf der Linkstraße unterwegs war und bitten diesen, sich als Zeuge zu melden.

Hinweise werden an die Polizei in Reutlingen unter Telefon 07121/942-3333 oder an das Polizeirevier Pfullingen, Telefon 07121/99180 erbeten. (Pol/cw)