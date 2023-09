Baden-Würtemberg 2023: Soviel Stau wie noch nie in den Sommerferien

Fast 13.000 Kilometer Stau und rund 6.000 Stunden Wartedauer in den Sommerferien 2023. Dies geht aus einer Auswertung des Allgemeine Deutsche Automobil-Club e. V. hervor.

Von Dirk Meyer (pm)

Auch im Sommer 2023 mussten alle Autofahrer die in den Urlaub wollten erneut viel Geduld mitbringen – vorallem auf den Autobahnen im Ländle. Das gab der ADAC mit seiner Staubilanz für die Ferien des Sommers bekannt. Insgesamt registrierte die Studie eine Wartezeit im stockenden oder stehenden Verkehr von knapp 6.000 Stunden und damit über 400 Stunden mehr als im Vorjahr.

BW: Länge der Staus enorm

Die Länge der Blechlawine auf den Autobahnen m Ländle summierte sich auf 12.901 Kilometer, eine deutliche Steigerung zu den 11.812 Kilometern aus 2022. Die Anzahl der Staus im Zeitraum vom 28. Juli bis 10. September lag mit 5.674 etwa auf dem Niveau des Vorjahres (5.775).

„Die Reiselust der Menschen ist nach wie vor ungebrochen und das Auto bleibt das beliebteste Verkehrsmittel für die Urlaubsfahrt in den Sommerferien“, sagt Holger Bach, Abteilungsleiter Verkehr und Umwelt beim ADAC Württemberg.

„Mehr Fahrzeuge auf den Autobahnen bedeuten jedoch auch eine höhere Staugefahr, was sich direkt an der ADAC Staubilanz ablesen lässt.“ Mehr Baustellen sorgen für Staus Ein weiterer Grund für die gestiegene Staubelastung liegt in der regen Bautätigkeit. So gab es im Ferienzeitraum durchschnittlich 79 Autobahnbaustellen in Baden-Württemberg, im Vorjahr waren es im Schnitt 73.

Rekord: 25 Kilometer auf der A7

„Neben hohem Verkehrsaufkommen und Unfällen sind Baustellen die Hauptursache für Staus und Verzögerungen“, erklärt Verkehrsexperte Bach.

Der staureichste Tag in den Sommerferien in BW 2023 wartete gleich zu Beginn: Am Freitag den 28. Juli staute es sich für 266 Stunden, auf einer Gesamtlänge von 552 Kilometern.

Der Ferienauftakt vom 28. bis 30. Juli war gleichzeitig das staureichste Wochenende mit einer Staudauer von 530 Stunden auf 1106 Kilometern Länge. Der längste Stau der Reisezeit ereignete sich am Samstag, 12. August: An diesem Tag wuchs der Stau auf der A7 zwischen Memmingen-Süd und Dreieck Hittistetten auf 25 Kilometer an. Die während der Sommerferien am meisten belastete Autobahn in Baden-Württemberg war die A8 mit insgesamt 1.850 Stunden Stau, gefolgt von der A5 (1.790 Stunden) und der A81 (879 Stunden).