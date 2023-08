Gastrotest Neueröffnung: Café Kano´s in Esslingen-Mitte

Ak 47 11

Das orientalische Lokal bietet Leckereien aus „1000 und einer Nacht“

Man sitzt hier in Esslingens Stadtmitte mitten in der Fußgängerzone aber dennoch angenehm, denn hier gibt es ein Café am anderen.

Von Alexander Kappen

Esslingen. Maren Kromer und Cem Aydemir haben vor kurzem das Café Kano`s aufgemacht. Im Unteren Metzgerbach 18 bieten sie türkische Spezialitäten an. Der Reporter hat sich das einmal aus der Nähe angeschaut. Hier kann man „Breakfasten“ und „Lunchen“. Man sitzt schön in der Café Meile Esslingens. In der Fußgängerzone, die mit Passanten und Handwerkern belebt ist, bieten Pflanzen etwas Sichtschutz.

Der türkische Mokka ist klein aber fein. Sehr schön stark im Geschmack erinnert er an einen Espresso mit orientalischer Note. Die Hauslimonade schmeckt leider etwas dünn und wässrig. Es fehlt einfach das Fruchtige – trotz Zitronenschalen, Blaubeeren und Kräutern, die als Geschmacksverstärker beigelegt sind.

Der Sucuk Burger mit zwei Dips schmeckt super lecker, allerdings ist die Portion für 10 Euro etwas klein und macht kaum satt.

Die Dips sind sehr lecker und wohl hausgemacht. Der vegane Burger schmeckt schön exotisch gewürzt. Insgesamt kostet alles knapp 20 Euro. Interessant sind die Lampen im Inneren, die mit Stroh Artigem verziert sind. Es gibt viel zu entdecken an orientalischer Deko und Essen. Beim nächsten Mal bestellt sich der Reporter aber eine größere Portion an Essbaren…