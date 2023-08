Vorsicht in der Urlaubszeit: Sonnenschutz der Augen nicht vergessen

StockSnap / Pixabay / CC0

Eine gute Sonnenbrille ist in der Sommersaison unverzichtbar, denn sie dient nicht nur als modisches Accessoire, sondern auch als Mittel zum Schutz unserer Augen. Das intensive Sonnenlicht kann unsere Augen besonders stark beanspruchen und zu Reizungen und Entzündungen der Bindehaut und der Augenlider führen. Ferner kann eine längere Exposition gegenüber intensivem UV-Licht schwere und dauerhafte Schäden an der Hornhaut, der Netzhaut und der Linse verursachen. Aus diesem Grund muss man unbedingt auf eine hochwertige Sonnenbrille mit Sehstärke setzen.

UV-Strahlung kann die Augen extrem schädigen

Ultraviolette Strahlung, eine Art unsichtbare elektromagnetische Strahlung, ist in der Sonnenstrahlung enthalten. Diese UV-Strahlen sind in der Lage, organische Moleküle zu zersetzen, was ein erhebliches Risiko für unseren Körper darstellt, da er aus organischem Material besteht.Es ist zwar allgemein bekannt, dass Sonnenschutz notwendig ist, um sich vor UV-Strahlung zu schützen, aber viele Menschen sind sich nicht bewusst, dass diese Strahlen nicht nur Sonnenbrand auf der Haut verursachen, sondern auch die Augen schädigen können.

Eine Sonnenbrille reduziert nicht nur die Blendung, sondern bietet auch Schutz vor den schädlichen Auswirkungen der UV-Strahlung. Wenn die Augen intensiver oder lang anhaltender UV-Strahlung ausgesetzt sind, kann dies zu schmerzhaften Entzündungen der Netzhaut und der Hornhaut sowie zur Entwicklung von Erkrankungen wie Katarakt, Retinopathie oder altersbedingter Makuladegeneration führen. In schweren Fällen können die Schäden irreversibel sein. Zu den Symptomen eines „Augen-Sonnenbrands“ gehören Rötung und Unbehagen. Es wird empfohlen, die Augen einige Tage lang zu schonen, aber wenn keine Besserung eintritt, ist es ratsam, einen Augenarzt aufzusuchen.

Besondere Achtsamtkeit bei gewissen Voraussetzungen

Wasser und helle Oberflächen wie Schnee oder Sand haben eine stark reflektierende Wirkung auf die Sonnenstrahlung. Daher wird der Körper, wenn er in solchen Umgebungen UV-Strahlen ausgesetzt ist, nicht nur von oben, sondern auch von unten beeinflusst. Es ist daher wichtig, besonders vorsichtig zu sein, wenn man sich in der Nähe von Wasser, in den Bergen oder am Strand aufhält.

Kinder haben im Vergleich zu Erwachsenen empfindlichere Augen, da sie weniger Pigmente und eine klare Linse haben. Das macht ihre Bindehaut, Hornhaut und Netzhaut anfälliger für schnelle Schäden durch UV-Strahlen. Selbst kleine Kinder sollten ihre Augen schützen, um langfristig eine gute Sehkraft zu erhalten, und Babys sollten niemals direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden.

Menschen mit hellen Augen sind empfindlicher gegenüber UV-Strahlen als Menschen mit dunklen Augen. Das liegt daran, dass ihre Iris weniger Pigmente enthält, sodass UV-Strahlen leichter in die Augen eindringen können. Menschen mit braunen Augen sind zwar aufgrund ihres höheren Melaningehalts etwas besser geschützt, müssen aber dennoch für ausreichenden Sonnenschutz sorgen

Eine gute Sonnenbrille schützt vor UV-Schäden

Eine qualitativ hochwertige Sonnenbrille ist unerlässlich, um die Augen vor den Sonnenstrahlen zu schützen. Sonnenbrillen werden in fünf Schutzstufen (0 bis 4) eingeteilt, wobei höhere Zahlen für einen besseren Schutz stehen. Sonnenbrillen der Kategorien 2 und 3 sind für den täglichen Gebrauch bei sonnigem Wetter geeignet, während die Kategorie 4 nur bei extremen Bedingungen und nicht zum Autofahren verwendet werden sollte.

Beim Kauf einer Sonnenbrille ist es wichtig, die passende Schutzkategorie für die jeweilige Aktivität zu wählen und nicht nur das Design und die Farbe der Brille. Die Farbe der Brillengläser bestimmt nicht das Schutzniveau. Entgegen der landläufigen Meinung bieten dunklere Gläser keinen besseren Schutz als helle. Tatsächlich führen dunklere Gläser dazu, dass sich die Pupillen weiten, wodurch die Augen möglicherweise mehr UV-Strahlen ausgesetzt werden.

Es wird empfohlen, eine Sonnenbrille mit großen Gläsern und breiten Bügeln zu wählen, um das seitlich einfallende Sonnenlicht zu minimieren. Der wichtigste Faktor bleibt jedoch die zertifizierte Schutzklasse der Sonnenbrille. Es ist daher ratsam, die Sonnenbrille zunächst nach der Schutzkategorie auszuwählen und dann ein ansprechendes Design zu wählen. Bevor man also stressfrei in den nächsten Familienurlaub startet, sollte man Sonnenbrillen für alle Mitreisenden einpacken.