Neueröffnung: Café Bittersweet im Westen

In der Senefelder Straße (67), der Stuttgarter Cafémeile, hat das kleine aber feine Café aufgemacht

Seit fünf Tagen gibt es das Café erst. Besonders ist hier die bunte Pop-Art-Einrichtung, die man im Inneren des Lokals vorfindet.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-West. „Essen Sie erst mal einen Energie reichen Hafertaler und entspannen Sie sich“, empfahlen mir die beiden Betreiber (Foto) bei meinem Besuch. Erst seit einigen Tagen sind die beiden Inhaber in den Westen umgezogen. Vorher hatte der Jean das Café in Degerloch in der Löffelstraße 7 betrieben. Luca hat das Tutti Frutti im Lehenviertel betrieben. Dann haben sie sich zusammengeschlossen:

Bitter: Draußen gibt es gerade nur zwei Stehtische, um seinen Kaffee draußen zu genießen. „Wir sind gerade erst beim Einrichten“, sagen mir die beiden Betreiber, die die Ruhe und das langsame Leben zelebrieren. Man soll hier bei Ihnen eine Oase in der Großstadt vorfinden.

Sweet: Genau dazu tragen die bunten Pop-Art Bilder bei, die man im Inneren des Cafés vorfindet. Gelbe Donald Duck Bilder, schrill bunte Neonschilder und vieles mehr. Denn im Inneren gibt es noch zwei Räume, die man als Gast nutzen darf. Aber eher etwas für die kältere Jahreszeit…

Einer der Inhaber ist Zan Ravel Velendric („Jean Ravel“ /Foto rechts), der lange Betreiber des „Zimt und Zucker“-Cafes im Heusteigviertel war, ist Künstler und hat das alles eingerichtet. „Ich bin Art Direktor“, teilt er mir stolz mit.

Es gibt hier Frühstück täglich von 10 bis 14 Uhr. Paninis mit Schinken und haus gemacht Küchle warten auf den Gast. Von 12 bis 14 Uhr gibt es einen Mittagstisch. Der Kaffee ist zudem „super lecker“ wie der Reporter befand. Für den ist Inhaber Luca zuständig… Die beiden Inhaber haben noch Großes vor mit ihrem Café, das war dem Reporter sofort klar und verabschiedete sich – nicht ohne noch einen Hafertaler mitzunehmen, denn auch der ist superlecker…