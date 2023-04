Spannende Online-Filmtipps für den Feierabend

hotcakejoy / sxc

Es gibt immer mehr Streamingdienste und immer mehr Filme auf dem Markt

Wir haben die Streaming-Dienste durchleuchtet nach spannenden Movies, die sich wirklich lohnen. Je nach dem muss man einige Euros investieren, um den Film zu leihen.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. -Psychothriller „Gone in the Night“ bei Amazon Prime – für 4,99 Euro zu leihen – mit Winona Ryder. Ganz frisch rausgekommen (2022) überzeugt der Film mit Spannung und tollen Naturaufnahmen im Thriller-Style. Ein junges Pärchen bucht einen Aufenthalt in einer abgelegenen Waldhütte, um ihre Beziehung neu zu befeuern. Dort treffen sie auf ein anderes Pärchen. Winonas Freund verschwindet in der Nacht (daher der Titel) mit dem anderen Mädchen. Sie sucht ihn und findet die krasse Wahrheit über den Vorfall raus denn es gibt eine Vorgeschichte ! Den Trailer gibt es leider nur auf englisch: GONE IN THE NIGHT Official Trailer (2022) – YouTube

–Comedy-Serie „Die Discounter“: Es gibt bereits 2 Staffeln. Auf Amazon Prime (kostenlos für Kunden). Es spielt in Hamburg. Es geht um die Mitarbeiter eines Billig-Supermarktes. Es treten immer wieder Prominente auf: Fahri Yardim (Jerks), Peter Fox (Sänger – „Ein Haus am See“), Mats Hummels und viele mehr. Wirklich zum kaputt lachen! Es gibt einen schwulen Sicherheitschef, eine rappende Kassiererin und viele Abenteuer zu bestehen zum Beispiel als das Gesundheitsamt nach dem Rechten schaut und man Ratten, verfaultes Obst und einen dort wohnenden Mitarbeiter auf dem Dachboden verschwinden lassen muss! Die Discounter Staffel 2 – Offizieller Trailer I Prime Video DE – YouTube

–Jerks Staffel 5- Mittlerweile ist die letzte Staffel der Erfolgsserie rausgekommen nur auf Joyn. Christian Ulmen der auch Regisseur ist und Fahri Yardim (Tatort Hamburg mit Till Schweiger) gehen nochmal in die Vollen bei ihren Alltagsabenteuern in Potsdam (nahe Berlin). Es wird auch der Anfang der Freundschaft gezeigt als beide im Alter von 15 Jahren die ersten sexuellen Abenteuer erleben mit einer Prostituierten. Echt super lustig! jerks. Staffel 5 – ein Joyn Original – YouTube