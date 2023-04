Electro-Musik: „Rooftop Session“ Ende April

Die erste Open-Air-Party des Jahres aus der Eventreihe „Das Kollektiv tanzt“

Es ist der Startschuss für die Open-Air-Partys in Stuttgart und Umgebung für das Jahr 2023.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Am 30. April um 16 Uhr ist es soweit: Im „Out of Office, Am Fruchtkasten 3, in der Stadtmitte findet die Rooftop Session Nr. 9 (es ist die neunte Episode der Partyreihe) statt. Es ist der Startschuss für die Open-Air-Partys 2023.

Die Eventreihe „Das Kollektiv tanzt“ startet damit. Es ist eine Abfolge von Elevtro-Partys, die noch in diesem Jahr kommen.

Neben der Stiftskirche findet der Rave statt. Angefangen hat das Kollektiv 2020 online in der Corona-Zeit. Nun kommen offline Parties.

DJ Sunny alias Stephan Braun sorgt an der Bar für kühle Getränke, DJ Tobi Grimm versorgt die Gäste mit Kulinarischem. Sabrina Bek alias DJ Sabee sorgt für gute Musik an den Decks.

Weitere Infos wie immer im Netz: www.str711.de