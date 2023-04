Neue Trau-Möglichkeiten in Stuttgart und Umgebung

Unsplash / pixabay / gemeinfrei

In den letzten Jahren trauten sich in Baden-Württemberg ca. 49.000 Paare. Viele davon entschieden sich für eine standesamtliche Eheschließung, auch in Stuttgart. Doch immer mehr möchten nicht nur das klassische Flair eines Trauzimmers, sondern wünschen sich eine ganz besondere Location. In Weilimdorf gibt es dafür jetzt eine stilvolle Möglichkeit.

Altes Rathaus in Weilimdorf empfängt Gäste in neuem Glanz

Wer seine Hochzeitseinladungen verschicken und einen ganz besonderen Ort für seine Trauung angeben möchte, hat fortan die Gelegenheit: Ditzinger Str. 7-5, 70499 Stuttgart. Das alte Rathaus in Weilimdorf erstrahlt in neuem Glanz und hat ein stilvolles Trauzimmer. Erbaut wurde es schon 1605 und hat seither viel erlebt.

Damit ist es der ideale Ort, um Paare miteinander zu verbinden und sie auch symbolisch auf eine lange und aufregende Lebensreise zu führen. Um die alten Gemäuer in neuem Charme erstrahlen zu lassen, wurden die denkmalgeschützten Räumlichkeiten zwischen 2019 und 2022 saniert und modernisiert.

Das Warten hat sich gelohnt, denn das Trauzimmer im ersten Obergeschoss empfängt die Gäste in einem modernen und zurückhaltenden Look. Weiße Wände, ein schicker Holzboden und lässige Stehtische: Hier können coole Paare den Bund fürs Leben schließen und dazu die Liebsten Gäste mitbringen. Platz ist für bis zu 28 Paare, sogar mit einem barrierefreien Zugang.

Ja-Wort im Seeschloss neuerdings möglich

Auch diese besondere Adresse sollten sich Heiratswillige merken: Monrepos 19, 71634 Ludwigsburg. Circa 30 Fahrminuten von Stuttgart entfernt liegt ein neues Kleinod für Ja-Sager. Das Seeschloss Monrepos hat seine Pforten an wenigen ausgewählten Terminen für Trauungen geöffnet und ist für standesamtliche Trauungen besonders begehrt.

Vor allem die Barocklage macht es zu einem der schönsten Orte, um in einer besonders stilvollen Atmosphäre den Bund für das Leben zu schließen. Wer möchte, genießt nach der Trauung den herrlichen Blick über den angrenzenden See oder veranstaltet gleich vor Ort einen kleinen Empfang mit seinen geliebten Gästen.

In den Sommermonaten ist nicht nur die Trauung im Schloss möglich, sondern auch im wunderschönen Mathildengarten. Dieser außergewöhnliche Ort ist ideal für alle, die eine Zeremonie unter freiem Himmel möchten. Zwischen blühenden Pfingstrosen, Azaleen und Rhododendren ist Platz für ein unvergessliches Erlebnis, auch mit einigen Gästen.

Statt Kirche: Schloss-Trauung auch in anderen Lokalitäten möglich

Neben dem neuen Trauungsort des Standesamtes Ludwigsburg, dem Seeschloss, gibt es auch zwei weitere herrschaftliche Lokalitäten: das Residenzschloss und das Schloss Favorite. Beide sind äußerst beliebt, denn sie bieten ein einzigartiges Flair.

Wer sich für das Residenzschloss entscheidet, kann in einer historischen Kapelle oder inmitten des herrschaftlichen Gartens heiraten. Auch für die anschließende Feier in einer fürstlichen Umgebung ist genug Platz. Auf dem Gelände bilden sich auch unzählige Möglichkeiten, um erinnerungswürdige Fotos des schönsten Tages im Leben zu schießen, denn die über 300 Jahre alten Gemäuer haben viele versteckte Schätze und sind eine tolle Fotokulisse.

Das Schloss Favorite Rastatt gehört ebenfalls zu den schönsten Schätzen Baden-Württembergs. Die weitläufige Parkanlage ist ideal, um bei einem Spaziergang die Aufregung vor der Trauung zu vergessen. Wer möchte, zelebriert die Hochzeit gleich unter freiem Himmel des Porzellanschlösschens in einem märchenhaften Ambiente.

Im Sala Terrena gibt es ausreichend Platz, um in prachtvoller Kulisse mit ca. 100 Gästen das Ja-Wort zu begehen. Zur Verfügung steht auch der facettenreiche Außenbereich, beispielsweise im offenen Wandelgang der Orangerie. Hier haben bis zu 300 Personen Platz. Optimal für einen eleganten Stehempfang und die Trauung ist auch der Innenbereich im nördlichen Kopfbau des Anwesens. Hier können bis zu 80 Personen feiern.

Neues Schloss Stuttgart: Der Marmorsaal als weitere Location

Paare, die in Stuttgart heiraten möchten, womöglich im prunkvollen Marmorsaal des neuen Schlosses ihren Wunschtrauort. Sieben Silberlüster und die imposanten Marmorwände bilden ein prachtvolles Ambiente, um hier den Bund für das Leben zu schließen. Insgesamt haben ca. 68 Personen Platz, um zusammen mit dem Paar zu feiern.