„Massimo“- Hunde-Psychopath in Stuttgart unterwegs?

Telefon-Interview mit der Besitzerin Nina B. / Tochter weint: „Mama der Hund ist weg“

Der schlimme (tierische) Vorfall ereignet sich am Dienstag in der Sontheimer Straße. Der Hund wurde später in Ludwigsburg gesichtet. Ein Mann behauptete Massimo gekauft zu haben und händigte ihn den Besitzern trotzdem kostenlos aus.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. „Mein Massimo ist seitdem sichtbar verstört, er läßt sich nicht mehr so problemlos streicheln wie früher!“, klagt mir Nina B. ihr Leid im Telefon-Interview. „Mein Sohn sieht besagten Mann jeden Abend mit einem anderen Hund herumlaufen!“ erinnert sich Nina B aus Zuffenhausen – ein Hundepsychopath unterwegs? Es sieht ganz danach aus. Voller Empörung im Interview mit Stuttgart Journal. „Das ist doch der Massimo, der war eine Nacht bei mir“, teilte der rätselhafte Mann dem Sohn der Besitzerin beim Gassi gehen auch noch mit!

„Der Mann schien bereits schon vor der Tat ein Auge auf meinen süßen Massimo geworfen zu haben“, sagt mir Nina B. Und man hört ihr in der Stimme an wie nahe es ihr emotional geht. „Der einjährige, schwarz farbige Labradormischling ist wie ein fünftes Kind für mich“, teilt mir die vierfache Mutter mit und kann ihre Tränen hörbar kaum unterdrücken…

In Zukunft werde sie den Hund nicht mehr zum Einkaufen mitnehmen, sondern ihn lieber eine Stunde zuhause lassen, teilt sie mir mit.

Am vergangenen Dienstag, dem 11.04.23 war sie mittags mit dem Hund in einem Supermarkt in Stuttgart-Rot einkaufen. Nach zehn Minuten war der fest gebundene Hund vor dem Supermarkt verschwunden. Die Leine war durch geschnitten.

Es handelte sich also eindeutig um einen Diebstahl. „Mama der Hund ist weg“, teilte mir meine kleine Tochter schreiend mit“, erinnert sich Nina B. Zeugen sahen einen Mann mit einem Fahrrad und „Massimo“ weg fahren. Dann startete Nina B. einen Aufruf über die sozialen Medien. Eine Zeugin meldete den Hund in Ludwigsburg gesehen zu haben.

Der Lebensgefährte von Nina B. suchte daraufhin tagelang jede Straße in Ludwigsburg ab. „Der Massimo ist unser ein und alles, ein toller Hund, ein Familienmitglied“, erklärte mir Nina B. am Telefon. Dann wurde der öffentliche Druck wohl zu groß, denn inzwischen hatte auch die Stuttgarter Zeitung berichtet und der mutmaßliche Hunde-Dieb rief an: „Ich habe Euren Hund, ihr könnt ihn abholen!“.

„Ich gehe davon aus, dass er Massimo gestohlen hat, wohl um Geld zu erpressen“; sagt mir Nina B. Sie erstattete gegen ihn Anzeige bei der Stuttgarter Polizei wegen Diebstahl. „Aber der Mann redete sich heraus und meinte er habe den Hund für 2000 Euro gekauft von einem Unbekannten“; so Nina B.

Trotzdem händigte er den Hund kostenlos aus, was bewies dass es nur eine Schutzbehauptung war. Die Motivation des „Hunde-Diebs“ bleibt unklar. Sucht er bei Hunden Liebe oder will er damit Geld erpressen?

Nina B. bittet auf jeden Fall um Zeugenhinweise, damit der Hundedieb überführt werden kann. Alle die den Hunde-Klau vor dem Supermarkt gesehen habe sollen sich umgehend bei der Stuttgarter Polizei melden in Sachen „Massimo“-Hund in Stuttgart-Rot gestohlen: Polizei in Zuffenhausen, Tel. 0711-89903700