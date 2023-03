Razzia nach gefährlichen Schüssen in Zuffenhausen

Polizei durchsucht fünf Wohnungen im Zusammenhang mit den Ballereien in Stuttgart

Polizei hat die Sonderkommission „Runaway“ gegründet, die die Täter von der Zuffenhausener Schießerei ermittel möchte. Dort starb fast ein Mann auf offener Straße.

Von Alexander Kappen

Raum Stuttgart. Die Polizei wird im Großraum Stuttgart nun sehr aktiv was die Aufklärung der Schuss-Serie angeht. In Esslingen-Mettingen, auf den Fildern, Göppingen ,Reichenbach und nun auch in Stuttgart-Zuffenhausen war es zu Schießereien gekommen. Ein 32-jähriger Mann wurde vor einer Shisha-Bar mehrmals getroffen von scharfer Munition, er schwebte in Lebensgefahr und konnte nun aber gerettet werden. Und zwar am 17. März gegen 21.10 Uhr. Zwei rivalisierende Gruppen waren aufeinander los gegangen.

Die Sonderkommission „Runaway“ wurde gegründet – der Name in Anlehnung an das Flüchten der Schützen nach der Ballerei in Zuffenhausen. Fünf Wohnungen in Stuttgart, Renningen und Ditzingen wurden durchsucht. Hier wohnen Verdächtige der Schießerei. Mehr als 100 Polizeikräfte waren im Einsatz. Fünf Tatverdächtige wurden angetroffen und nach dem Einsatz aber wieder auf freien Fuß gesetzt. Man konnte noch keinerlei verdächtige Spuren entdecken.

Zusammenhänge der Schießerein im gesamten Raum Stuttgart werden nun weiter geprüft.