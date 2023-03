Umsonst & Draußen-Festival findet statt

Neue Location für das größte kostenlose Festival in Stuttgart

Lange war unklar ob das Festival in diesem Jahr wieder statt finden kann. Denn die alte Location konnte nicht genutzt werden.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Ohne Zaun und ohne Eintritt findet das Festival statt. Das ist ungewöhnlich. Aber jedem Bürger soll der Besuch eines Festivals im Jahr ermöglicht werden – so der Gedanke der Veranstalter. Lange war ungewiss, ob das Event stattfinden kann – im Jahr 2023.

Denn die alte Location konnte nicht mehr bespielt werden. Es wird nicht auf der Uniwiese Pfaffenwaldring in Stuttgart-Vaihingen gefeiert, sondern nun mitten in Vaihingen auf dem Festplatz an der Krehlstraße.

„Seit Oktober haben wir viel verhandelt und viele Gespräche geführt. Es gab viele Vorschläge für alternative Standorte, wir haben zusammen mit dem Ämtern knapp 20 Locations geprüft, zum Schluss mussten wir feststellen, dass keine davon für uns möglich war“, heißt es auf der Homepage zum Festival. Die Stadt unterstützt das kostenlose Festival.

