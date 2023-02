Kreditkarten – Auf diese Vorteile und Gebühren sollten Sie achten

Kreditkarten sind aus unserem alltäglichen Zahlungsverkehr nicht mehr wegzudenken, und ermöglichen es den Nutzern, Käufe, sowohl im Geschäft als auch online, ohne jegliches Bargeld zu tätigen. Zahlungen aller Art können so schnell und einfach durchgeführt werden.

Es gibt jedoch eine große Anzahl an Kreditkarten auf dem Markt, die zum Teile große Unterschiede bei den jeweiligen Vorteilen und Gebühren aufweisen. Daher kann es teilweise überfordernd wirken, die richtige Kreditkarte zu finden, die den individuellen Bedürfnissen und Vorlieben entspricht.

In diesem Artikel werden wir die verschiedenen Faktoren betrachten, die Sie beim Kreditkarten Vergleichen berücksichtigen sollten.

Vorteile und Boni vergleichen

Viele Kreditkarten bieten spezielle Vorteile und Boni bei Zahlungen, die mit der Karte getätigt werden. Diese können zum Beispiel Cashback, Bonuspunkte oder das Sammeln von Meilen beinhalten. Es ist sinnvoll, eine Karte zu wählen, die für die eigenen Bedürfnisse am besten geeignet ist, denn die Boni und Zusatzleistungen können sich auf unterschiedliche Lebensbereiche beziehen. Einige Kreditkarten bieten Vorteile beim Shoppen, andere beim Reisen oder haben eine Fokus auf Prämien.

Entscheiden Sie sich also am besten für eine Kreditkarte, die Ihnen im Alltag die bestmöglichen Vorteile bieten kann. Das muss übrigens nicht immer teuer sein, denn auch viele kostenlose Kreditkarten können mit einigen interessanten Vorteilen und Extras überzeugen. Hier lohnt es sich, zu vergleichen.

Zinssätze unbedingt beachten

Neben den Vorteilen muss auch auf die Kosten von Kreditkarten eingegangen werden, hier sind neben laufenden Gebühren vor allem die Zinssätze wichtig. Diese werden fällig, wenn Sie Ihre Kreditkarte nicht direkt mit dem Ende der Abrechnungsperiode ausgleichen. Nutzen Sie die Ratenzahlungsfunktion, können so dauerhaft laufende Kosten entstehen. Je geringer der Zinssatz, desto besser.

Achten Sie also immer darauf, welche Zinssätze berechnet werden und ab wann diese gelten. Einige Kreditkarten verlangen sofort nach einer Bargeldabhebung Zinsen, andere Kartenanbieter gewähren Ihren Kunden bis zu 60 Tage Zinsfreiheit bei der Nutzung ihrer Karte.

Über Gebühren informieren

Neben den Zinsen sind die regulären Gebühren einer Kreditkarte der größtmögliche Kostenfaktor. Eine Jahresgebühr wird bei vielen Kreditkarten fällig und auch bei Zahlungen im Ausland in fremden Währungen können Kosten entstehen. Einige Anbieter berechnen auch Gebühren für das Abheben von Bargeld, egal ob im Inland oder Ausland.

Es ist deshalb anzuraten, eine Karte zu wählen, die möglichst geringe Gebühren bietet. Einige leistungsstarke Karten sind sogar kostenlos erhältlich, was sie zu einer besonders interessanten Option macht. Durch günstige oder entfallende Gebühren lässt sich viele Geld bei der Nutzung Ihrer Kreditkarte sparen, ein ausführliche Recherche ist deshalb besonders wichtig.

Bonitätsprüfung verstehen

Bei einer echten Kreditkarte wird in der Regel eine Bonitätsprüfung fällig, das heißt, dass beim Antrag der Karte die Kreditwürdigkeit des Antragstellers überprüft wird. Hier geht es um die allgemeine Zahlungsfähigkeit. Dazu gehören das Einkommen, aber auch laufende Kosten oder etwaige andere Kredite und Kreditkarten. Es geht den Anbietern dabei darum, dass ein genutzter Kreditrahmen auch verlässlich ausgeglichen werden kann. Hierfür wird auch häufig eine Schufa-Auskunft eingeholt. Daher sollten Kunden darauf achten, Ihre Finanzen stets vertrauensvoll und regelmäßig zu verwalten.

Für Menschen mit einer geringen Bonität gibt es andere Möglichkeiten als Kreditkarten. Debitkarten, die mit einem Girokonto ausgegeben werden, haben nicht die gleichen Bonitätsanforderungen, da jedwede Ausgaben direkt vom Girokonto abgezogen werden. Gleichzeitig bietet sie jedoch die meisten Vorteile der Kreditkarten und können bequem für Online-Zahlungen verwendet werden.

Prepaid Kreditkarten sind eine weitere Option, eine Kreditkarte ohne Bonitätsprüfung zu erhalten. Bei diesen muss zunächst Guthaben auf die Karte geladen werden, dass dann genauso wie bei normalen Kreditkarten für Zahlungen aller Art verwendet werden kann.

Kreditlimit an Budget anpassen

Das Kreditlimit einer Kreditkarte ist ein weiterer wichtiger Faktor, der bei der Auswahl einer Kreditkarte beachtet werden sollte. Der gewährte Kreditrahmen bestimmt das zur Verfügung stehende Guthaben, mit dem Kreditkartenkunden einkaufen können. Wird dieser Betrag ausgereizt oder überschritten, muss zunächst erst wieder Guthaben auf das Kreditkartenkonto überwiesen werden.

Ein großer Kreditrahmen ist vor allem für längere Auslandsaufenthalte praktisch oder wenn häufig größere Anschaffungen getätigt werden. Mit einem hohen Kreditlimit genießt man letztendlich zusätzliche finanzielle Flexibilität, sollte sich aber auch darüber klar sein, dass der Kreditrahmen wieder ausgeglichen werden muss.

Von praktischen Versicherungen profitieren

Einige Kreditkarten bieten spannende Zusatzleistungen in Form von Reiseversicherungen an. Diese beginnen bei einer einfachen Reiserücktrittsversicherung, können aber auch eine Gepäckversicherung oder Unfallversicherungen im Ausland beinhalten. Bei manchen Anbietern sind auch Familienmitglieder mit abgesichert. Die Voraussetzung ist allerdings häufig, dass die Reise mit der Kreditkarte bezahlt wurde. Es gibt aber auch Anbieter, die diese Voraussetzung nicht einfordern. Hier lohnt sich sicherlich ein Vergleich verschiedener Kreditkarten, da die Versicherungsangebote sich stark unterscheiden können.

Neben Reiseversicherungen können auch Online-Einkäufe oder Warensendungen zusätzlich abgesichert sein. Garantieverlängerungen sind bei manchen Karten enthalten und können für Shopping-Freunde eine praktische Zusatzversicherung darstellen.

Weltweite Akzeptanz sicherstellen

Es gibt drei große Kreditkartenanbieter, die weltweit am meisten akzeptiert sind. Mastercard, Visa und American Express sind die meistgenutzten Kreditkarten, wobei vor allem die Erstgenannten noch einfacher zu nutzen sind. Amex Kreditkarten können zwar mit außerordentlichem Service überzeugen, werden aber nicht überall akzeptiert.



Vor allem, wenn man im Ausland unterwegs ist und auf eine Zahlung mit der Kreditkarte angewiesen ist, kann die Akzeptanz eine große Rolle spielen. Achten Sie also darauf, was Sie mit Ihrer Karte machen wollen und informieren Sie sich darüber hinaus auch bei Ihrem Kreditkartenherausgeber, in welchen Ländern die Karte genutzt werden kann.

Optimalen Kundenservice genießen

Der Kundenservice und das Betreuungsangebot von Kreditkarten ist eine weiterer Aspekt, der einen bedeutenden Unterschied ausmachen kann. Eine gute Kreditkarte bietet besonders einfache telefonische Kontaktmöglichkeiten und kann darüber hinaus womöglich auch mit einer eigenen App überzeugen. Vor allem für digital affine Nutzer ist dies meist der schnellste Weg, seine Kreditkarte und Finanzen zu verwalten.



Neben Kundenservice bietet die App meist auch eine praktische Übersicht über alle Zahlungen und kann in einigen Fällen noch mit weiteren spannenden Zusatzleistungen, wie Crypto Investitionen oder Aktienhandel, dienlich sein.

Fazit: Vergleichen lohnt sich

Kreditkarte ist nicht gleich Kreditkarte. Das Angebot unterscheidet sich teilweise nur in kleinen Bereichen und kann in anderen Teilen hunderte Euro an Kosten pro Jahr Unterschied ausmachen.

Auch bei den verschiedenen Leistungspaketen gibt es prägnante Unterschiede unter den Kreditkarten. Eine Karte mit Cashback macht Sinn für Shopping-Begeisterte, wohingegen günstige Fremdwährungsgebühren oder Reiseversicherungen und ein Flughafen Lounge-Zugang die größten Vorteile für Vielreisende bietet. Es gibt weiterhin auch Karten mit Fokus auf Geschäftsleute, die Meilen sammeln und Punkte für Hotelübernachtungen anbieten.

Die Leistungen und Kosten können sich also enorm unterscheiden, deshalb ist es immer anzuraten, vor der Wahl der Kreditkarte ein Vergleichsportal zu Rate zu ziehen, damit man die beste Karte für seine persönlichen Bedürfnisse finden kann.