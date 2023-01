Vesperkirche nach Corona-Pause wieder ab Sonntag im Einsatz

Zwei Jahre gab es sie nur „To Go“ – jetzt gibt es wieder Essen, Trinken und Kultur

Kommen jetzt wieder 1000 Obdachlose wie vor der Pandemie und nehmen warmes Essen ein und genießen Kultur…

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Jedes Jahr braucht die Vesperkirche 350 000 Euro an Spenden. Zwei Jahre hatte sie pausiert in der Leonhardtskirche wegen der Pandemie. Nun findet die Vesperkirche wieder statt. Ab Sonntag sieben Wochen lang. Konzerte finder wieder an unterschiedlichen Termin statt. Mehr Infos wie immer im Netz: Die Vesperkirche Stuttgart

Man erwartet in diesem Jahr nicht nur Obdachlose also Bedürftige von der Straße, sondern auch Leute, die finanzielle Probleme haben aufgrund der hohen Energiekosten.

Am Sonntag, 15.1.2023 um 10.00 Uhr geht es mit dem Hymnuschor unter Leitung von Rainer Johannes Homburg los. Die Predigt hält Stadtdekan Sören Schwesig und man entzündet gemeinsam die neue Vesperkirchenkerze.

Nach dem Gottesdienst servieren die Mitarbeitenden Schweinehals gewürfelt mit Rahmsoße und Knöpfle und für die Vegetarier Gemüsegulasch mit Knöpfle. Beide Gerichte gibt es auch als to go Version.