Urban Gardening: Viele Projekte in Stuttgart

Efeu Fassade am Beginn der Calwer Passage ist nur ein Beispiel für mehr Grün in Großstadt

„Urban Gardening“ heißt Gärtnern in der Großstadt. Ursprünglich kommt es aus Amerikas Großstädten und hat seinen Siegeszug durch die ganze Welt angetreten.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Zwei Urban Gardening-Projekte in Stuttgart:Auf dem Dach der Züblin Garage im Leonhardsviertel gibt es ein Gartenprojekt der Extraklasse. Und auch die Kulturinsel e.V., die auch den Club Zollamt betreibt in Bad Cannstatt hat einen Stadtgarten mit Namen „Inselgrün“, den übrigens jeder Bürger mitbetreiben darf.

Jeder Gärtner bekommt sein kleines Beet und kann dort anpflanzen was er mag. Es geht um gemeinschaftliche Gärtner in der Großstadt.

Urban Gardening kommt ursprünglich aus Amerika und hat auch in Stuttgart Einzug gehalten. Es gibt immer mehr Projekte in allen Stadtteilen. Auch in der Calwer Passage (Foto) hat das Grün Einzug gehalten. Efeu rankt von den Bürokomplexen und sorgt für frische Luft in der Stadtmitte.

„Nachbarschaftsgarten“: Der Stöckach e.V: kümmert sich um den Garten und veranstaltet hier regelmäßig Brunches und Feste. Toll findet das alles das Stuttgart Journal!