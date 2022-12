Gemeinderat beschließt Waffenverbotszone in Innenstadt

Das Verbot gilt Freitag und Samstag Abends und vor Feiertagen

Das Verbot ist zunächst auf zwei Jahre beschränkt sozusagen eine „Probezeit“.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. So soll für mehr Sicherheit in der „Partyzeit“ in der Innenstadt gesorgt werden. Immer wieder hatte es in letzter Zeit Übergriffe mit Messern und anderen Waffen gegeben. Eine Beschilderung ist nicht vorgesehen. Von März 2021 bis März 2022 gab es 1048 bei der Polizei gemeldete Vorfälle mit Messern. Auch Elektroschocker sind damit verboten. Die Polizei kann die und auch mitgeführte Messer mit der neuen Verordnung sofort einziehen und damit beschlagnahmen.

Es geht im konkreten um Messer mit feststellbarer Klinge von über 4 Zentimeter.

Folgende Bereiche sind betroffen: Neue Vorstadt, Universität (im Bereich des Stadtgartens), Hauptbahnhof, Oberer Schlossgarten und Rathaus einschließlich des Stuttgarter Hauptbahnhofs und der Verkehrsbauwerke der S‐ sowie Stadtbahn.

Der Präsident des Polizeipräsidiums Stuttgart, Markus Eisenbraun, betonte gegenüber einer lokalen Zeitung: „Die Verbotszone soll ein klares Signal sein, dass Messer erst gar nicht in die Stadt mitgenommen werden und wenn wir sie bei unseren Kontrollen doch feststellen, dann nehmen wir sie vorsorglich aus dem Spiel. Messer führen bei möglichen Auseinandersetzungen zu gefährlichen Verletzungen, die es zu verhindern gilt.“