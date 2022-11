Riesenrad wieder vor dem Neuen Schloss

58 Meter hoch ist die Attraktion, die jetzt das zweite Mal in der Innenstadt Stuttgarts steht

Familien, Touristen und auch alteingesessene Stuttgarter stehen Schlange am Riesenrad in der Stadtmitte. Von 11 bis 22 Uhr dreht es sich täglich.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Der Stuttgart Journal Reporter hat sich das Riesenrad am Montag Abend persönlich vor Ort angeschaut. In Betrieb war es da zwar nicht, aber auch ausgeschaltet macht das Rad einen gewaltigen Eindruck. „Das passt hier hervorragend ins Bild vor dem Neuen Schloss“, sagte eine Passantin.

Wien hat es am Prater, London hat es und auch Paris und nun eben auch Stuttgart. Die Schwabenmetropole reiht sich ein in die Liste der internationalen Großstädte. Bereits im zweiten Jahr dreht sich nun das Riesenrad mit seiner 58 Meter Höhe in der Innenstadt Stuttgarts. Es gibt einen Riesenandrang von Besuchern. Von 11 bis 22 Uhr abends dreht sich das Rad nonstop. Das Riesenrad leuchtet eindrucksvoll in der Dunkelheit der Nacht.

Hier noch ein Video von uns vom Riesenrad vom letzten Jahr: