Stuttgart will 4000 neue Kita-Plätze schaffen

3000 Kinder stehen in der Schwabenmetropole auf der Warteliste

Durch eine Erhöhung der Gruppengröße will die Stadt die erforderlichen Plätze zur Verfügung stellen.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Stuttgarts Bildungsbürgermeisterin Isabel Fezer will helfen. Sie ist Mitglied der FDP. Sie hat dem Verwaltungsausschuss des Gemeinderates aufgefordert eine weiterreichende Lösung für die Kita-Plätze zu schaffen. Denn die Erweiterung der Kita-Gruppen um je zwei Plätze und damit 4000 neue Stellen für Kids soll erstmal nur ein Jahr gelten. Was danach geschieht weiß niemand.

„Es muss das Ziel sein, allen Kindern einen Kita-Platz zu bieten, gerade auch denen, deren Eltern nicht in der Lage sind ihrer Forderungen zu artikulieren“, sagte sie einer lokalen Zeitung.

Zudem sucht man händeringend neue Fachkräfte für die Betreuung der Kita-Gruppen. 17 Prozent der Fachkraftstellen vor allem in den Kitas waren im Sommer 2022 in Stuttgart unbesetzt. Stuttgart Journal drückt für die jungen Familien alle Daumen, denn jeder hat das Recht auf einen Kita-Platz, finden wir! Auch die FDP in Person von Isabel Fezer setzt sich dafür vorbildlich ein!