Stuttgarter Feuerteufel geschnappt

Ein 19-Jähriger hat wohl eine Brandstiftungs-Serie in Stammheim und Umgebung hingelegt

Vor einigen Tagen hatte eine Produktionshalle im Stadtteil Stammheim gebrannt.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Die Zeit der sommerlichen Dürre und der Waldbrandgefahr ist erst mal vorbei. Die nasse Jahreszeit ist eingekehrt. So sind verherrende Feuer erst mal keine Gefahr mehr? Irrtum! In Stammheim brandte vor kurzem eine große Produktionshalle. Es war Teil einer Feuer-Serie im Stadtteil Stammheim und Umgebung. Nun hat die Polizei einen Tatverdächtigen geschnappt: Ein 19-Jähriger soll der Täter sein.

Im Gewerbegebiet Wammesknopf brannte die Produktionshalle einer Schreinerei. Am 27. September entstand dabei ein Schaden von etwas 200 000 Euro. An einem Palettenstapel begann das Feuer zu lodern. Anwohner benachrichtigten die Polizei und Feuerwehr.

Nun hat die Polizei den 19-Jährigen ermittelt. Seine Wohnung wurde nach Beweismitteln durchsucht. Wahrscheinlich nach Brandbeschleunigern wie Benzin oder andere brennbare Mittel. Der Tatverdächtige ist wieder auf freiem Fuß – bis zur Verhandlung. Dort droht im realistisch eine Gefängnisstrafe und die Rückzahlung der Schäden. Wie beschrieben im sechsstelligen Rahmen!

Eventuell kann ihm auch die gesamte Serie nachgewiesen werden. Im Sommer hatte es im Gewerbegebiet Wammesknopf dreimal gebrannt. Zudem brannten Gartenhäuser an der Schwieberdinger Straße (in der Nähe) und auch eine Mülltonne in der Nähe.