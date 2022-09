Kostenlose Filmtipps fürs Wochenende

Das Fernsehprogramm ist langweilig und keine Spur spannend?

Dafür haben wir die Mediatheken und Streamingdienste nach kostenlosen Filmen durchforstet.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Die besten drei Filme – natürlich kostenlos – präsentieren wir hier.

-Zürich-Krimi in ARD Mediathek: Borchert und die Macht der Gewohnheit.

Christian Kohlund als Anwalt, der in einem Wohnwagen wohnt, hilft mit seiner Kollegin (Ina Paule Klink) dieses Mal in Zürich (Schweiz) zwei Jugendlichen. Diese sind in einer Villa eingebrochen und sind dabei über eine Leiche gestolpert. Es gibt zig Verdächtige und am Ende ist alles doch wieder ganz anders, als man gedacht hat… Immer spannend und witzig zugleich, gut anzuschauen!

–Kommissar Dupin – Bretonisches Leuchten in ARD Mediathek: In der Bretagne ermittelt Kommissar Dupin. In einem Steinbruch hat sich vor sieben Jahren ein unaufgeklärter Mord ereignet. Nachdem Dupin mit seiner Freundin in der Nähe Urlaub macht und sich ein erneuter Mord ereignet: Eine Feriengästin, die Dupin vom Sehen kennt, ermittelt der Kommissar auf eigene Faust in seiner Freizeit. Dupin-Reihe: Tolle Landschaftsbilder und charmante Stories.

–Mankels Wallander-Eiskaltes Leuchten in ARD Mediathek: Schweden, Ein Doppelmord bringt Kommissar Wallander auf die Spur eines Mörders, der auch seine Jugendliebe auf dem Gewissen hat. Tolle Landschaftsbilder plus schwedische Sympathie. Die Wallander-Reihe mit Dutzenden Filmen kann man super angenehm anschauen. Spannung garantiert.

