Gastrocheck: Armonia in Esslingen

In der ehemaligen Reichsstadt am Marktplatz hat jetzt ein „Grieche“ eröffnet

Der komplette Innenraum in edel renoviert worden. Dennoch sind die Preise recht günstig.

Von Alexander Kappen

Esslingen. Der Marktplatz hat einige Cafés und Lokale zu bieten. Nun hat hier ein neuer Grieche eröffnet. In der ehemaligen „Reichsstadt“, einem gutbürgerlichen Lokal hat nun ein edles griechisches Lokal eröffnet. Der Innenraum ist edel renoviert worden. Tolle Leder Sofas und -stühle, tolle Wände mit großen Spiegeln, es hat sich viel getan. Der Service besteht aus einem gut gelaunten griechischen Team. Die gute Laune bekommt der Gast zu spüren. Toll!

Zudem ist die Speisekarte nicht allzu teuer. Der Gyros Teller unter 20 Euro, das gemischte Eis kostet nur 4,50 Euro. Draußen sitzen am Marktplatz hat auch was tolles, hier sitzt man leicht geschützt mitten im prallen Leben. Der Gyros Teller schmeckte frisch und lecker, die Portion ist wie es heutzutage bei den griechischen Lokalen üblich ist nicht mehr so üppig wie noch in den 80er Jahren. Gut gewürzt und schön angerichtet. Man fühlt sich wohl und das tun auch die Geschmacksnerven…

Armonia, Rathausplatz 5, 73728 Esslingen

Außer Montags 11.30-14.30 +17.30 -21 Uhr