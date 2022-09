Koli-Bakterien im Esslinger Trinkwasser

Einige Tage lang gab es für Stadtteile im Norden der Stadt ein Abkochgebot

Der Stuttgart Journal Reporter bekam einen kleinen Schreck. Sein Kaffeewasser aus der Leitung war verunreinigt.

Von Alexander Kappen

Esslingen. Jeden Morgen (und auch Mittag) stärkt sich der Reporter mit einem Kaffee (aus Kolumbien Fair Trade). Das Wasser dazu kommt zumeist aus der Leitung. Hierzu gab es eine Warnung per lokaler Zeitung. Allerdings las der Reporter dies erst einen Tag zu spät. Das Esslinger Trinkwasser war durch Koli-Bakterien verunreinigt. Abkochen war ein Muss! Dies macht der Reporter aber sowieso immer. Uff nochmal Glück gehabt! Nun stellte sich heraus, dass die Verunreinigung nur von kurzer Dauer war.

Es gab einen leicht erhöhten Wert an Koli-Bakterien. Dies war kein Mess- oder Laborfehler, sondern eine leichte Verunreinigung, die aber nur wenige Tage anhielt. Mittlerweile liegt der Wert der Koli-Bakterien wieder bei Null für das Esslinger Leitungswasser. Die Stadtwerke leiten nun vorsichtshalber eine leichte Menge an Chlor in das Leitungswasser. Dies sollte den Verbraucher aber nicht weiter stören. Der Reporter allerdings wird demnächst nur noch gutes Quellwasser aus der Flasche für seinen Kaffee verwenden. Sicher ist sicher!