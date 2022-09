Gastro Neueröffnung: „La Stella“ in Degerloch

Auf dem Haigst 46 gibt es einen neuen Pächter aus der Pizzahochburg Neapel stammend

Pasta, Pizza, Pesce, Carne stehen auf der Speisekarte. Nichts Neues, dafür aber superlecker.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Degerloch. Viel Holz und ein durchaus edler Eindruck überkommt den Gast beim Betreten des neuen „La Stella“. Das Lokal gab es früher bereits, nun ist ein neuer Pächter da: Francesco Casalino stammt ursprünglich aus Neapel, ist gelernter Koch und nun stolzer Inhaber seines ersten Lokals!

So stand er in Neapel, in Sardinien, Kampanien und Deutschland an der Kochplatte, lange Zeit war er Küchenchef am Fuße des Vesuvs, um dann sieben Jahre lang in der Küche des Restaurants „Nostalgia di Napoli“ im Heusteigviertel die Kochlöffel zu schwingen.

Antipasti Fantasia (16,50 Euro) steht zum Beispiel auf der Speisekarte. Enthalten: Gemüse wie Zucchini, Aubergine, Paprika sowie Schinken und Vitello Tonnato. Wer sich mal was leisten will, kann dies mit der Fischplatte für 36 Euro tun. Zum Abschluss bietet sich ein Schokokuchen mit flüssigem Kern und frischen Erdbeeren an.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 17 bis 23.30 Uhr, Sonntag von 11 bis 22.30 Uhr.