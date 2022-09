Max-Eyth See: Große Hitze, Algenbewuchs und Müll

Stuttgarts beliebtestem See machen derzeit einige Probleme zu schaffen

Die anhaltende Hitze macht nicht nur den Pflanzen zu schaffen. Auch die Seen bekommen zu wenige Sauerstoff.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Der Württembergische Angelverein empfiehlt Belüfter, um die Fische in Seen mit Sauerstoff zu versorgen. Wegen der anhaltenden Hitze und dem starken Algenbewuchs hat der Max-Eyth See derzeit stark zu kämpfen.

Die Stadt Stuttgart hat am Max-Eyth See bereits drei Belüfter installiert, die den Sauerstoffgehalt des Gewässers erhöhen. 2019 waren hier viele Fische verendet, weil Blaualgen dem See viel Sauerstoff entzogen hatten. Kritisch für Lebewesen wird es in Gewässern, wenn der Sauerstoffgehalt auf circa sechs Milliliter pro Liter Wasser absinkt.

Der Württembergische Angelverein verleiht acht Teichbelüfter. Wenn die Hitze noch weiter anhält, sollte man sich überlegen, die in Anspruch zu nehmen.

Ein weiteres Problem ist am Max-Eyth See das Müllproblem. Es stapeln sich immer wieder Müllberge an den Mülleimern, die einfach zu klein sind für all den Abfall der vielen Besucher. Neu aufgestellte Schilder am See verweisen auf den nächst gelegenen Mülleimer. Man versucht das Müllproblem in den Griff zu bekommen.