Gastro-Neueröffnung: „Snacks and more“ im Süden

In der Böblinger Straße 33 gibt es Mo-Fr 7-16 Uhr und Sa 8-15 Uhr leckere Sandwiches

Morgens belegen und schmieren die Mitarbeiter die Snacks mit Liebe und vor allem: frisch.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Süd. Das Club Sandwich im neuen Imbiss „Snacks and more“ im Stuttgarter Süden kostet verkraftbare 3,50 Euro. Thunfischcreme, rote Zwiebeln Gurkenscheiben und Rucola ist drauf. Lecker!

Das Baguette mit Tomate, Mozzarella und Salat für 4 Euro wird im Panini-Grill zubereitet. Knusprig und lecker kommt es dann auf den Teller des hungrigen Gastes.

Der Kichererbsensalat im Plastikbecher mit frischen Kräutern kostet nur 2,50 Euro und liefert wichtige Vitamine. Ab und zu gibt es im „Snacks and more“ in der Böblinger Straße 33 auch warme Gerichte. Darauf kann man sich sicher freuen! Mehr Infos auf instagram unter „Snacks and more70178“