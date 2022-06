Gastro-Neueröffnung: „Sukina Sushi“ im Süden

Minimalistisches Ambiente, aber leckere Speisen in dem neuen asiatischen Lokal

In der Böheimstraße 49 im Stuttgarter Süden versucht sich ein neuer Sushi-Tempel.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Süd. Burger und Sushi geht immer denken sich viele Gastwirt, die in Stuttgart neu eröffnen. So auch der neue „Sukina Sushi“-Laden in der Böheimstraße im Süden. Oberhalb des Erwin-Schoettle-Platzes empfängt ein großer Gastraum den Gast. An der Wand sind einfache Sushi-“Tatoos“.

Auf der Speisekarte stehen: Die frittierte Sukina Lachs Roll (6 Stk., € 6,90) mit gegrilltem Lachs und Gurke, die Nigiri mit gegrilltem Flussaal (2 Stk., € 4,20), Thunfisch in den vier Inside-Out-Tekka Röllchen (€ 5,50).

Mehr Infos wie immer im Netz: Sukina Sushi Stuttgart