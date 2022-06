Die besten Straßencafés in unserem geliebten Stuttgart

Eine Liste der Lokalitäten mit den schönsten Außenterrassen

Sommer, Sonne, Straßencafé – Wir haben einige der besten Adressen für Cappuccino, Kuchen und Wohlfühl-Terrasse für Euch herausgesucht.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Draußen in der Gastro sitzen, das bedeutet für viele Sommer. Und der ist da. Im Laufe der Woche soll es wieder 25 Grad warm werden. Hier bietet sich an die besten Straßencafés in Stuggi zu kennen – (natürlich gibt es noch Dutzende mehr):

-Die klare Nummer 1 ist das Teehaus im Weißenburgpark nahe der Weinsteige. Hier hat der Stuttgart Journal Reporter mit seinen akademischen Eltern früher am Sonntagmittag die Süddeutsche und die Frankfurter Allgemeine Zeitung gelesen und bei einem Kaffee über die Welt philosophiert. Am Jugendstil-Pavillon kann man draußen auf hundert Plätzen super im Grünen sitzen, hat eine Rundumsicht auf fast ganz Stuttgart und bekommt hausgemachten Kuchen serviert. TOP! Hier noch ein Video vom Teehaus:

–Höhencafé Killesberg:Mitten im grünen Park kann man hier kulinarische Leckereien genießen. Zuvor bietet sich ein Spaziergang im sensationellen Killesbergpark (mit Turm) an. Ideal für Familien!

-Café Weber in der Calwer Straße: Hier kann man auch super brunchen. Schwäbische Gerichte, Wok-Speisen und Burger! Supi!

–Café Lichtblick: Allein der Name ist schon ein Sonnenstrahl! Im angesagten Westen bekommt man hier Brunch, Cocktails und einen leckeren French-Burger !