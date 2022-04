Galerie von Braunbehrens: Neue Ausstellung kommt

„Orbit spüren“ von Künstler Willi Siber zeigt farbenfrohe Skulpturen

Die angesagte Galerie von Braunbehrens hat wieder einen international anerkannten Künstler verpflichten können. Siber hat bereits in San Francisco und Sydney (Australien) ausgestellt.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Die Galerie hat ihren Sitz in der Rotebühlstraße 87. Regelmäßig informiert sie den Stuttgart Journal Reporter über neue Ausstellungen. Nun steht wieder eine an: „Orbit spüren“ von Willi Sieber heißt die neueste, die am kommenden Freitag ihre Eröffnung feiert. Bis 15. Juni läuft die Ausstellung.

Farbenfrohe 3 D-Skulpturen sind hier zu bewundern. WiIn die rechteckigen Platten sind lebendige Blasen eingearbeitet. Futuristisches Feeling stellt sich beim Betrachten der Skulpturen ein.

Willi Siber studierte in Stuttgart Kunstwissenschaften. Er hat ein Atelier in Dietenwengen. Das liegt bei Biberach an der Riß in Oberschwaben.

In Belgien, Mailand und sogar San Francisco, Hong Kong und in Sydney (Australien) hat Willi Siber bereits ausgestellt. Das zeigt die hohe Qualität seiner Werke und eben auch die außergewöhnliche Qualität der Galerie von Braunbehrens.

Geöffnet hat die Ausstellung dann Dienstags bis Freitags von 11-18 Uhr und Samstags 11-16 Uhr.