Gastro-Neueröffnung: „The Avocado Show“

Wasen-Festzelt-Betreiberin Sonja Merz setzt bei dem Konzept auf Avocado-Cocktails

Die super schicke Bar – mit viel durchsichtigem Glas zieht in der Calwer Straße ein. Das Konzept kommt aus Amsterdam.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Sonja Merz kennt man in Stuttgart als Betreiberin von Wasen-Bierzelten. Jetzt setzt sie auf moderne Frucht-Cocktails auch viel ohne Alkohol.

In ihrer neuen Bar „The Avocado Show“ dreht sich alles um ein Avocado-Konzept. Fruchtige Drinks in einer Wohlfühl-Bar mit einem luxuriösen Ambiente. Eröffnung ist am 30. April. Zurzeit sucht die Bar Händeringend neue Mitarbeiter. Aufgrund Corona meiden wohl viele Arbeitnehmer die Gastrobranche. Zu unsicher ist eine Anstellung hier…

Zur feierlichen Eröffnung wird viel Prominenz aus Stuttgart erwartet. Ursprünglich sollte schon Ende März eröffnet werden. Das Avocado Konzept wurde vor fünf Jahren in Amsterdam entwickelt. Es wurde dann von Sonja Merz übernommen.

Es gibt auch hauskreierte Speisen zum Beispiel Burger mit zwei Avocado Hälften anstatt einem Brötchen. Ein Lachsgericht wird es geben natürlich auch mit Avocado Anteilen.

Die Avocado zeichnet sich durch den fruchtigen kräftigen Geschmack aus und viele Vitaminen. Beheimatet ist die Bar in der Calwer Straße 30 mitten in der bekannten Calwer Gastro Szene.