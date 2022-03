13. Esslinger Vesperkirche: 900 Sattmach-Tüten to Go verteilt

14 Tage lange halfen Ehrenamtliche vor der Frauenkirche am Blarerplatz

Fast 1000 Obdachlosen wurden mit einer warmen Mahlzeit versorgt.

Von Alexander Kappen

Esslingen. Die 13. Version der Esslinger Vesperkirche fand wieder am Blarerplatz vor der Frauenkirche statt. 900 Essenstüten wurden an Obdachlose verteilt. Wegen Corona fand wieder eine „To.-Go“-Version der Vesperkirche statt. Normalerweise ist ja die Begegnung Teil der Vesperkirchen-Idee.

Die Obdachlosen machten es sich an den nahegelegenen Bänken am Blarerplatz bequem und assen ihre Essenspakete. 60 bis 70 Menschen kamen jeden Tag – 14 Tage lang- an die Frauenkirche. 1,50 Euro Unkostenbeitrag mussten sie für jede Portion „abdrücken“.

Der Menüdienst der Sozialstation Esslingen hatte die Lunchpakete geliefert. Früher ass man gemeinsam in der Frauenkirche. Manchmal sogar 400 bis 500 zeitgleich!

Dabei kommt dann natürlich ein Gemeinschaftsgefühl auf. Den Obdachlosen soll eben Hoffnung gegeben werden. Das ist das ursprüngliche Ziel der Vesperkirche.

Wegen Corona war dies wie schon im vergangenen Jahr nicht möglich. Kartoffeln, Fleisch und Salat befinden sich in den Essenspaketen. Satt wird man davon schon, nur die sozialen Bedürfnisse kommen dabei zu kurz…