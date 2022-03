Vor Ort am Feuersee: Mülleimer wohin das Auge reicht

Wegen wilder Parties war der Feuersee für kurze Zeit von der Stadt „geschlossen“ worden

Chaos, Müll und Gewalt am Feuersee – so sah es noch vor einigen Monaten aus. Nun ist schwäbische Ordnung eingekehrt.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Ausufernde Parties am Feuersee mit Müllbergen, lauter Musik und grölenden Jugendlichen – wir hatten darüber berichtet. Die Stadt hatte daraufhin den Feuersee und seine Uferpromenade für die Öffentlichkeit eine Zeit lang „geschlossen“.

Der Bezirksbeirat beriet über Maßnahmen zusammen mit Polizei und Ordnungsamt. Nun hat sich der Stuttgart Journal Reporter einmal vor Ort umgesehen. An einem Abend des vergangenen Wochenende.

Immer am Wochenende wurden hier noch im Herbst schlimme Parties gefeiert mit lauter Musik aus Ghettoblastern, Müllbergen, Glasscherben und vielem mehr. Bei meinem Besuch ein anderes Bild. Viele Erwachsene, die ruhig und friedlich an den Treppen der Uferpromenade sitzen, um den See mitten in der Stadt zu genießen.

Kein Müll weit und breit – stattdessen sind jetzt hier mindesten zehn (!) Mülleimer aufgestellt. Die Hälfte davon provisorisch. Man kann keine fünf Meter laufen ohne wieder einen Mülleimer zu sehen…

Kein Papiertaschentuch, das auf dem Boden herumliegt. Alles blitzeblank schwäbisch sauber! „Wir kommen seit einigen Wochen oft hierher, um zwischen Barbesuchen abzuschalten.

Seit die Mülleimer hier stehen, liegt kein Müll mehr herum. Parties werden hier auch keine mehr gefeiert. Eventuell wenn es wärmer wird“, verrät mir ein Pärchen, um die 50 (Jahre alt).

Da freut sich der Stuttgart Journal Reporter und hofft dass dasselbe Bild am Marienplatz, Eckensee und Schlossplatz eingekehrt. Das schöne Stuttgart hat doch besseres verdient als Krawall und Chaos.