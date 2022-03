Gastrocheck: Eiscafé Venedig auf der Königstraße

Der Frühling ist da und damit auch die Lust auf Eisbecher und Cappuccino

Der Stuttgart Journal Gastrotester gönnte sich gestern bei knapp 20 Grad einen Erdbeerbecher.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. „Wo sind die besten Eiscafés und Eisdielen?“ fragt man sich angesichts warmer Temperaturen um die knapp 20 Grad in den nächsten Tagen. Der Stuttgart-Journal Reporter nimmt sich demnächst einige Kandidaten vor und „opfert“ sich hier den Gastrotester zu machen.

Den Anfang macht das Eiscafé Venedig ganz am Ende der Königstraße. Hier sitzt man mitten im Spaziergänger-Pulk der Königstraßen-Besucher. Dennoch macht dies auch einen Reiz aus.

Während die anderen herum hetzen, gönnt man sich eine Auszeit. Am Mittwochnachmittag war bei rund 20 Tischen im Außenbereich nur noch einer frei. An den setzte ich mich. Positiv fallen die bunten Stuhlkissen auf, die Deko-Pflanzen und das hausgemachte Eis, das sehr einladend aussieht. Ich bestelle mir einen Erdbeerbecher, den ich mir – Selbstbedienung – höchstpersönlich an der Theke abhole.

Rund 30 Eissorten gibt es hier, man sieht das alles hausgemacht ist. Superlecker allein schon die Optik! Bei so einer Toplage muss wohl auch alles stimmen, denkt sich der Reporter, der schon in vielen Eisdielen zu Besuch war.

Man bekommt hier auch leckere Crepés mit Nutella, Banane und ähnlichem. Ideal zwischen einem Einkaufsbummel. Es gibt hier auch original Kekse aus den Dolomiten. Der Service ist unauffällig freundlich und ausgestattet mit modischen (braunen) Schürzen mit Venedig-Logo.

Eiscafé Venedig, Königstraße 66, 70173 Stuttgart