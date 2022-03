Neue Guide Michelin: Speisemeisterei nun mit zwei Sternen

In Stuttgart gibt es nun sieben offizielle Sterne Lokale

Feinschmecker aufgepasst: Der neue Gastro-Führer Guide Michelin ist erschienen.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Die Speisemeisterei in Hohenheim hat nun als einziges Lokal in Stuttgart zwei Sterne, Das Delice, Der Zauberlehrling, Hupperts, Ritzi Gourmet, Wielandshöhe und das 5 sind die Sterne Restaurants in der Schwabenmetropole. Nur 46 Lokale haben in Deutschland zwei Sterne oder mehr.

Die „Bundesliga“ der Gastroszene hat nun auch einen Stuttgarter Vertreter: Die Speisemeisterei wurde von Fernsehkoch Frank Oehler (RTL2 Die Kochprofis) betrieben, nun allerdings nicht mehr. Aktuell ist Stefan Gschwendtner Küchenchef und betrieben wird sie von Richard Amonath mit seiner Fellbacher Wohninvest.

Zu gern würde der Stuttgart Journal Gastrotester hier mal Test essen, ersatzweise auch in einem anderen Stuttgarter Sterne Lokal. Jammi! Fellbach hat nun zwei statt drei Sterne Lokale mit dem Goldberg (2 Sterne) und dem Oettingers Restaurant (1 Stern).

Esslingen hat gar keinen Gastro-Stern, wobei der Reporter glaubt, das Einhorn hätte einen verdient. Nicht umsonst ist hier jeden Tag jeder Tisch zur Abendzeit belegt.

Zu seinen besten Gastrozeiten hatte Stuttgart zehn Sterne-Lokale, nun eben nur noch sieben aber lieber Qualität als Quantität, dass die Sterne von Guide Michelin nicht leichtfertig vergeben werden, ist ein gutes Zeichen. So ist für Qualität garantiert.

Baiersbronn scheint im Ländle die Hochburg für guten Geschmack zu sein, hier gibt es die einzigen drei Sterne Lokale und gleich zwei davon! Restaurant Bareiss und die Schwarzwaldstube.

Der Stuttgart Journal Reporter sagt Glückwunsch und guten Hunger.