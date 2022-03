Rekord-Fund im Raum Stuttgart: Kokain für 20 Millionen Euro

Die Drogen waren in Bananen-Kisten versteckt worden

Im Rems-Murr-Kreis wurde das weiße illegale Pulver gefunden. Es ist die größte Menge an Koks, das jemals in Baden-Württemberg auf einmal gefunden wurde.

Stuttgart. 336 Kilo Kokain (!) wurden getarnt zwischen unauffälligen Vitaminreichen Bananen-Kisten versteckt. Das weiße Pulver, das ähnlich wie Speed den Konsumenten aufputschen soll, ist illegal und auf Dauer sicherlich ungesund. Nun wurde im Rems-Murr-Kreis die größte Menge an Koks gefunden, die man jemals in Baden-Württemberg sichergestellt hat.

20 Millionen Euro ist die Drogenmenge wert – Mindestens. Nach Schätzungen der Ermittler wohl noch weit mehr. So viel kann man bei Verkäufen auf der Straße dafür erzielen. Nun wird das weiße Pulver von der Polizei vernichtet. Das Kokain war in 1 Kilogramm- Paketen abgepackt gewesen und in Holzkisten (für Bananen) gelagert worden. Zur Tarnung waren Bananen darüber gestapelt gewesen.

Bereits Ende Januar wurde das Kokain in einer Bananenreiferei entdeckt. Aus Ermittlungstaktischen Gründen wurde dies vom Landeskriminalamt erst jetzt bekannt gegeben. Wahrscheinlich wollte man versuchen an die Hintermänner heranzukommen oder Abnehmer ausfindig zu machen. Die wären durch die Meldung gewarnt worden.