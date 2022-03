Oberbürgermeister Nopper will Stuttgart als sichere City

Rathaus hat neues Konzept für eine Wohlfühl-Innenstadt angekündigt

Chaos, Müll und Gewalt am Marienplatz, Feuersee und kürzlich (wir berichteten) am Schlossplatz – das soll sich nun alles ändern.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Ausufernde Parties am Feuersee und Marienplatz in den vergangenen zwei Jahren mit Müllbergen. Schlägereien am Schlossplatz sowie Krawallnächte am Eckensee und Freitreppe am Kunstmuseum. Das alles hat nicht zum Sicherheitsgefühl in Stuttgart beigetragen.

Der Ruf der City hat gelitten. Wohlfühlen war gestern. Man kennt die Songs der Gruppe „Fantastische Vier“ wie Picknicker, Die da und so weiter wo Stuttgart als Wohlfühl-Area dargestellt wird. Viele kennen Stuttgart nun nur noch als „Krawallcity“. Das soll sich nun ändern. Mein zumindest das Stuttgarter Rathaus in Person von OB Dr. Frank Nopper.

Das Aufstellen eines Riesenrades in der Innenstadt war ein Anfang. Nun hat man ein Konzept vorgestellt mit Ziel: Mehr Sicherheit in Stuttgart. Ein Bündel an Maßnahmen soll das bewirken. Events an den entsprechenden Unsicherheitsorten wie Feuersee soll positive Wirkungen haben.

Eine klare rote Linie soll Platzverweise beinhalten für Störenfriede. Hinzu kommt eine geplante Videoüberwachung der Chaos-Punkte in der City. Am kleinen Schlossplatz und in der Klett-Passage sollen die Kameras ausgebaut werden.