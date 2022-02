Lernen an der frischen Luft mit Lagerfeuer

Sozialpädagogisches Projekt in Esslingen sorgt für Abwechslung im Schulalltag

Im Stadtteil Hegensberg mitten im Grünen findet derzeit das Projekt „Lernen im Freien“ statt.

Von Alexander Kappen

Esslingen. Matthias Lebschyist Geschäftsführer einer GmbH, die in Esslingen zwei Kindertagesstätten betreibt. Er hat nun „Rosas Ranch“ im Stadtteil Hegensberg gepachtet, um hier sein Projekt „Lernen im Freien“ zu betreiben.

Regelmäßig kommen Kinder hierher, um in Zelten zu lernen und anschließend gemeinsam am Lagerfeuer zu grillen und Gemeinschaft zu erleben. Es geht ihm darum, den Kindern in Zeiten von Lockdowns, wo man nicht raus darf Natur und Gemeinschaft zu bieten. Ein sozialpädagogischer Ansatz.

Die Stadt läßt das Gelände nun aber in Kürze räumen. Denn Die Schulpflicht sollte in Präsenz im Klassenraum stattfinden, so sieht es das Schulgesetz vor.

„Eine Grauzone“, wie es Lebschy gegenüber einer lokalen Zeitung formulierte. Er sehe sich nicht als Coronakritiker, sondern eher als Maßnahmenkritiker. Zudem kooperiere er mit den betroffenen Behörden, so seine Meinung.

Geselligkeit und Natur sind für Kinder ja eigentlich sinnvoll, aber natürlich geht die Schulpflicht vor, sagt sich der Stuttgart Journal Reporter, der übrigens sein Abitur mit der Note 3,1 abgelegt hat.