Riesenrad vorm Neuen Schloss: Wiederholung kommt 2022

OB Frank Nopper plant das Aufstellen im Herbst bis zum Anfang Januar 2023

Ein Lichtblick in der Corona Zeit war das Riesenrad in der Stadtmitte. Der Oberbürgermeister verspricht nun eine Wiederholung.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. London hat es und Wien auch. Ein Riesenrad mitten in der Stadt. Stuttgart durfte sich zu dem erlauchten Kreis der Großstädte für einige Wochen zählen. Mittlerweile ist das Riesenrad vor dem Neuen Schloss wieder abgebaut. Etliche Familien strömten zu der Attraktion und das Rad wurde durchweg positiv aufgenommen. Ein Lichtblick sozusagen in schwierigen Corona Zeiten.

Das 58 Meter hohe „Sky Lounge Wheel“ gehört übrigens dem Düsseldorfer Oscar Bruch junior. Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper hat nun gegenüber einer lokalen Zeitung erklärt, er wolle die Erfolgsgeschichte des „Sky Lounge Wheels“ wiederholen.

Er plant ein Aufstellen im Herbst diesen Jahres und zwar genau bis zum 6. Januar 2023. Darauf darf man sich also schon mal freuen. So ein genaues Datum sieht nach einem Plan aus. Das Riesenrad in der Stadtmitte – eine tolle Sache findet Stuttgart Journal.

Hier noch ein Video für unsere Leser dazu aus unserem YouTube Kanal: