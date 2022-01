Stuttgarter „Stelp“-Gründer bei Bundespräsident in Berlin

Wir hatten Serkan Eren (37) für Stuttgart Journal vor kurzem interviewt

Ein junger Stuttgarter zu Gast bei Bundespräsident Walter Steinmeier. Berlin würdigt damit das soziale Engagement von „Stelp“ in der ganzen Welt.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Vor kurzem war der Stuttgarter Serkan Eren (37) noch in Afghanistan zu Besuch. Dort hilft er armen Kindern auf der Straße zu überleben. Zurzeit ist er bereits woanders und zwar im Libanon. Seine Hilfsorganisation „Stelp“ eine Kombi aus „Stuttgart“ und „Help“ gibt es seit 2016. Stelp betreibt auch das soziale Café Natan in Stuttgart. Alle Einnahmen fließen in Hilfsprojekte in Dritte Welt Ländern.

Serkan Eren vertrat das Land Baden-Württemberg bei einem Empfang in Berlin. Dort empfang am Mittwoch Bundespräsident Walter Steinmeier insgesamt 16 Soziale aktive junge Menschen jeweils einen aus einem Bundesland.

Im Schloss Bellevue fanden Gespräche und Ehrungen statt. Stuttgart Journal hatte vor kurzem noch den Stelp-Gründer in seinem Sozialcafé interviewt. Tolle soziale Arbeit, die Serkan einer Karriere vorzieht! Weiter so Erkan, findet Stuttgart Journal!

Hier unser Video: