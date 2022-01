Neueröffnung: Sandwich-Lokal „Maison Banh Mi“

Am Charlottenplatz gibt es leckere, belegte vietnamesische Brote

Im ehemaligen Café Klotz am Charlottenplatz gibt es jetzt asiatische Delikatessen.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Der Eckladen am Charlottenplatz Nummer sechs hat wieder ein neues Pop Up Konzept: Maison Banh Mi. Drei verschiedene Sorten der vietnamesischen Banh-Mi-Sandwiches gibt es hier. 7,50 Euro kosten die belegten Brote jeweils und eignen sich hervorragend als schnelle Mahlzeit in der Mittagspause.

Knusprige Baguettes und mit dem speziellen „Do Chua“ (Karotten und Rettich) und Koriander, Gurken, Sojasauce und Chilli. „MBM Spezial“ heißt eins der drei Sandwiches. Vietnamesischer Schinken, vietnamesischer Mortadella, selbstgemachte Hähnchen- Leberpastete und vietnamesischer Majo werden zum Gaumenschmaus mit exotischem asiatischen Geschmack. Unbedingt mal ausprobieren!

Maison Banh Mi, Charlottenplatz 6, 70173 Stuttgart, Öffnungszeiten: Di-So 12-15 Uhr, 16-20 Uhr.