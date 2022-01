Neueröffnung: Concept Store „Vaund“ im ehemaligen Karstadt

In der „Fressgasse“ Schulstraße gibt es nun auch Mode, Feinkost und Haushaltsgeräte

Der Karstadt in der Schulstraße steht schon einige Zeit leer. Nun hat hier ein Concept Store eröffnet – vorübergehend.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Mode, Accescoires, Mobilität, Feinkost und Haushaltsgeräte – das alles findet man im neuen Concept Store „Vaund“. In der Schulstraße 11-17 im ehemaligen Karstadt hat der Laden eröffnet.

Innovativ, nachhaltig und qualitativ hochwertig – so sind die angebotenen Produkte. Moderne Nutzung also. Reinschauen lohnt sich! Gleich an der Königstraße gelegen, sehr gut zu Fuß erreichbar.

Hohe Decken, rohe Beton-Wände und weißer Boden – man fühlt sich wie in einem Museum. Die Waren sind übrigens nicht voneinander abgetrennt. So entsteht ein All in One Feeling. Alles ist verbunden.

Vaund, Schulstraße 11-17, 70173 Stuttgart, Öffnungszeiten: Mo-Sa 11-19 Uhr