Stuttgarter Autor erhält Thäddeus-Troll-Preis

Christian Schulteisz hat Roman über „Tausendsassa Hans Jürgen von der Wense“ geschrieben

Die Preisverleihung findet am Donnerstag um 19:30 Uhr in der Stadtbibliothek online statt.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. 128 Seiten ist der Roman „Wense“ von Christian Schulteisz lang, erschienen im Berenberg-Verlag und 22 Euro teuer. Dafür erhält der Stuttgarter Autor nun den angesehen Thäddeus-Troll-Preis. Den erhalten nur ganz wenige Literaten und Stuttgart kann stolz sein, so einen nun zu haben. Die Preisübergabe findet online statt (aufgrund Corona) und zwar am Donnerstag 19:30 auf der Homepage der Stadtbibliothek.

Der Held des Romans, der seltsame Universalgelehrte Hans Jürgen von der Wense, erlebt in 13 Kapiteln Abenteuer. Er ist ein „Wandermönch“ und Komponist. Er steht auf Eichhörnchen und zahme Meisen. So streift die Romanfigur über die Stuttgarter Friedhöfe, um sich an der Natur zu laben…

Man muss den Roman wohl gelesen haben, um den Zauber selbst zu entdecken.

Christian Schulteisz wurde in Gelnhausen1985 geboren. Er lebt nun in seiner Wahlheimat Stuttgart. Er gilt als literarisches Talent.