Konzert: Jugendliche Power spielt alte Klassiker

„Die Sprache der Musik“ ist ein Jugendprojekt von Stuttgarter Schulen

Von Alexander Kappen

Stuttgart. „Wir wollen Kinder aus allen Nationen über die Musik zusammenbringen“, beschreibt Alla Tanunina, das Ziel ihres Projekts. „Die Sprache der Musik“ bringt Kinder aus Stuttgarter Schulen zusammen. Die musizieren dann in der Liederhalle bei zwei Konzerten im Jahr.

Zu zweit oder solo spielt man auf dem Klavier, der Klarinette, der Geige oder Bratsche dann alte Kallsiker von Mozart und Beethoven. Rund 300 Besucher schauen sich das normalerweise an. Das nächste Konzert findet am 4. Dezember statt. Um 18 Uhr in der Liederhalle. Genauer gesagt im Silcher Saal.

Akzeptanz und der friedliche Umgang miteinander ist das Ziel des Projekts, das 2001 ins leben gerufen wurde. Chinesische, serbische, russische und türkische Kinder und Jugendliche musizieren hier zusammen. So sollen die Kinder lernen in eine multikulturelle Gesellschaft hineinzuwachsen.

„Die Kinder haben super fleißig geübt und freuen sich darauf in der besonderen Atmosphäre der Liederhalle dann ihre Songs spielen zu dürfen“, sagt Alla Tanunina. Ihr Projekt wird gefördert durch zahlreiche Sponsoren und auch durch die Stadt Stuttgart.

Mehr Infos: www.sprachedermusik.de