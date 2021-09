Stuttgarter Erfolgs-Malerin: Holde Klis

Beim Galerien-Rundgang „Art-Alarm“ trafen wir sie in der Galerie Braunbehrens am Feuersee

Von Alexander Kappen

Stuttgart. „Ich habe schon in ganz Europa gemalt und ausgestellt, komme aber aber immer sehr gern wieder nach Stuttgart zurück“, sagt Malerin Holde Klis. Ich traf sie in der Galerie Braunbehrens bei der „Art Alarm“ am vergangenen Wochenende. Ihr Erdbeer-Bild (Foto) hatte es mir angetan.

Lebensmittel sind ein Hauptmotiv ihrer Arbeiten. Hinzu kommen lebensfrohe Mädchenkleider und tierische Motive. Bunt und farbig sind ihre Bilder zumeist. „Meine Malerei kann man eher als konkret bezeichnen, ja das stimmt“, bejaht sie meine Frage nach ihrem Stil. Sie malt Bilder in Acryl und Öl auf Leinwand, macht Zeichnungen und Aquarelle.

Sie hat ein Atelier in Stuttgart. Geboren wurde sie 1943- Sie machte eine Ausbildung als Wirtschaftskorrespondentin und Übersetzerin. Ihr Hobby die Malerei förderte sie durch Seminare in Salzburg, Capri, Belgien, Bali und natürlich Stuttgart. Noch bis 15. November läuft ihre Ausstellung „Unwiderstehlich“ in der „Seeresidenz Alte Post“ am Starnberger See.