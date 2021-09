Gastro-Kette „Bona`me“ expandiert weiter in Stuttgart

Gehobene türkische und kurdische Küche ab Oktober im Stuttgarter Westen

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Über Deutschlands besten Döner „Alaturka“ aus Stuttgart hatten wir berichtet. Fast 3000 Klicks hat das You Tube Video des Stuttgart Journal Reporters…

Die Gastro-Kette „Bona`me“ bietet gehobene türkische und kurdische Küche an. „Unser Haus“ heißt der Name übersetzt. Wie im Wohnzimmer soll man sich dort fühlen. Die Familie Dogan hat vor elf Jahren das erste Lokal in Köln eröffnet. In der Schlossstraße im Stuttgarter Westen werden sie nun das siebte Lokal aufmachen (früher Vapiano) – Anfang Oktober. SJ wird da sein…

Pide, Köfte, Meze, Makarna und andere Luxus-Speisen stehen auf der Speisekarte. Die Restaurants sind mit orientalischen Dekos verziert. Bunte Muster sorgen für Wohlfühlatmo. Man erhält eine Chipkarte als Gast am Eingang und kann dann beim Kochen zusehen oder am Platz warten. Auf der Chipkarte werden die Speisen verbucht, die man bestellt. Man wird dann mit einem Rufgerät benachrichtigt sobald das Essen fertig ist, das kann man sich dann abholen in der Küche. Das kentn der SJ Reporter aus einigen Ausflugslokalen bereits…

Das erleichtert dem Personal das Arbeiten. „Wir haben Fans, keine Gäste“, sagt Inhaber-Familie Dogan einer lokalen Zeitung. Na dann sind wir mal gespannt, ob alles wirklich so lecker ist und werden mal in der Schlossstraße vorbeischauen…