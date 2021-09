Laufen im Wald mit anschaulichem Lernen

„Sinneswandel“ heißt der lehrreiche Spaziergang mit fünf Etappen am Haus des Waldes

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Degerloch. In Corona Zeiten nimmt das Interesse an der Natur Fahrt auf. In Weinbergen, Wald und Wiesen tummeln sich mehr Leute als es früher der Fall war. Das Haus des Waldes ist eine staatliche Kultureinrichtung im Degerlocher Wald. Der Forstverband betreibt die „Schule“ für Erwachsene und Kinder.

Hier gibt es immer wieder Ausstellungen und Aktionen. Zurzeit gibt es den „Sinneswandel“, einen lehrreichen Spaziergang. Rund um das Haus des Waldes läuft man hier durch den Wald und kann an Stationen mehr über den Forst erfahren. Dienstags bis Freitags von 9-17 Uhr und Sonntags von 10 – 18 Uhr hat die Ausstellung im Inneren des Haus des Waldes geöffnet.

Der Waldlehrpfad mit den fünf Stationen gehört dazu und hat natürlich immer „offen“. Hier gibt es ein Klettergerüst für Kinder, einen kleinen Sandkasten, an dem man seinen eigenen Wald aus kleinen Figuren basteln kann, mehrere bequeme Liegen aus Holz natürlich und vieles mehr.

Im Inneren des Hauses lernt man zum Beispiel, dass eine Familie aus Stuttgart 41500 Kilowatt im Jahr verbraucht, eine Familie in Afrika 2500 Kilowatt.

