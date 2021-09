Gastrocheck: Asia-Gourmet in Esslingen

Das bekannteste „All-inclusive“-Lokal in der Mittelalterstadt am Neckar ist beliebt wie eh und je

Von Alexander Kappen

Esslingen. Günstig gut essen, das kann man auf jeden Fall im Asia Gourmet in Esslingen. Der Stuttgart Journal Reporter war hier schon Des Öfteren essen, immer mittags, dann war das Lokal voll gefüllt mit hungrigen Gästen. Große Aquarien zeigen asiatische Fische, es gibt hier ungefähr 300 Plätze, der Service ist asiatisch-like aufmerksam, höflich und „auf Zack“. Viele Pflanzen und bunte asiatische Bilder sorgen für Gemütlichkeit, im Großen und Ganzen ist es trotz hohem Gästeaufkommen sehr sauber, natürlich kommt alles etwas „billig“ rüber aber jeder kennt das vom Chinesen um die Ecke und man verzeiht das weil das Essen exotisch gewürzt lecker und günstig ist.

Leider gibt es ab und zu Sprachprobleme, denn das Deutsch des Personals ist sehr sparsam…

An einem Sonntagabend betrete ich das Lokal. Es ist 18 Uhr. Der Preis für das Abend Buffett beträgt 15 Euro. Es ist Urlaubszeit – es ist nicht viel los im Lokal. Am Eingang begrüßt mich das gesamte Serviceteam und lässt sich meinen Impfpass zeigen. Ich hole mir Asia Nudeln mit Asia Sauce und Entenfleisch, dazu Bohnen, Kartoffeln, Brokkoli und dazu noch ein Eis mit 5 Kugeln (ja eben all inclusive 😉 )

Den Kaffee dazu muss ich separat zahlen aber das mache ich gern. Ein Kaffee zum Essen muss sein. Ich esse das frische und gut gewürzte Essen schnell auf und hole mir noch einmal genau das Gleich im 2. Gang. Danach bekomm ich nicht mehr runter und gehe satt und zufrieden nachhause…Das Lokal hatte sich währenddessen etwas gefühlt mit einigen Dutzend Gästen… Abends scheint etwas weniger los zu sein als Mittags – sehr angenehm.

Essen: 5 Sterne (Preis/Leistungs-Verhältnis wirklich hervorragend!)

Service: 4 Sterne

Ambiente: 4 Sterne

Adresse: Rennstraße 30, 73728 Esslingen, Tel. 0711-93277988, Öffnungszeiten: Täglich 11.30-15 Uhr+17.30-23.30 Uhr