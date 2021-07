Esslingen: Italien-Fans feiern ausgelassen nach EM-Finaleinzug

Auto-Korso durch die Innenstadt / Fahnen schwenken und Hupkonzert

Von Alexander Kappen

Esslingen. Überall in der Region Stuttgart wurde gefeiert.Am Dienstagabend nach dem Fußball-Europameisterschafts-Finaleinzug der Südeuropäer. Hunderte fuhren mit ihrem Auto durch die Innenstadt. Italienische Fahnen (weiß, rot, grün) wurden geschwenkt und ein Hupkonzert veranstaltet.

Südländische Freude eben! Die Polizei hatte bereits eine feste Route durch die Esslinger Innenstadt festgelegt. Die sicherte man durch mehrere Polizei-Wagen ab. Aber die Fans kennen die Route bereits. 6-Mal gab es bereits Grund zu feiern für die Italiener.

Nun hofft man am Sonntag auf die finale Feier mit dem EM-Titel. Dann wird sicher noch einmal eine Steigerung passieren was das Feiern angeht. Auch in Stuttgart und Fellbach wurde in lokalen Zeitungen von größeren Menschenansammlungen berichtet, die feiernd durch die Stadt zog.

Hier ein Video vom Esslinger Italien-Spektakel.