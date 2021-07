Esslinger Sommer-Open-Air mit Neckarstrand

Die Corona-Werte sind super niedrig und Massen-Events wieder möglich.

Von Alexander Kappen

Esslingen. Vom 8. bis 30. Juli kann man in Esslingen wieder Strand, Live-Musik und Geselligkeit mit hunderten anderen Menschen genießen. Das Esslinger Sommer-Open-Air ist derzeit für 200 Besucher freigegeben. Die Corona-Werte sind auch in Esslingen auf niedrigstem Stand. Das Baugerüst der (überdachten) Bühne steht bereits am Neckarstrand.

Das Baurechtsamt hat die Festigkeit des Gerüsts erfolgreich geprüft. Das Esslinger Kulturamt veranstaltet das Event gemeinsam mit dem Kommunalen Kino und der Initiative Blues in Town.

An der Cinebar wird man mit coolen Drinks und leckeren Snacks verpflegt. Jeder Abend beginnt mit Theater, Lesungen und Livemusik. Später dann folgt immer eine Film des Kommunalen Kinos.

Mehr Infos wie immer im Netz: www.esslingen.de/openair