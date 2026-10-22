Stau-Alarm zum Ferienstart: Auf diesen Autobahnen droht Verkehrschaos

Stuttgart / Baden-Württemberg. Mit dem Beginn der Herbstferien in Baden-Württemberg steigt die Staugefahr auf den Autobahnen im Südwesten deutlich, insbesondere am Freitag, 23. Oktober, rechnen Verkehrsexperten mit längeren Wartezeiten. Neben dem üblichen Berufsverkehr sorgen Urlaubsreisen, Rückkehrer aus anderen Bundesländern und mehrere Baustellen auf wichtigen Verkehrsachsen für zusätzliche Belastungen.

Dirk Meyer (kai)

Freitag wird zum Stautag: Berufsverkehr trifft auf Ferienbeginn

Am Freitag, 23. Oktober, dürfte der Verkehr auf den Autobahnen in Baden-Württemberg besonders dicht sein. Nach der aktuellen Prognose des ADAC Württemberg fällt der Beginn der Herbstferien mit dem regulären Pendelverkehr zusammen. Dadurch steigt das Risiko für stockenden Verkehr und längere Staus vor allem auf den stark frequentierten Strecken.

Wie angespannt die Lage zum Ferienstart werden kann, zeigen die Zahlen aus dem Vorjahr: Am Freitag vor Beginn der Herbstferien 2025 registrierte der ADAC in Baden-Württemberg Staus mit einer Gesamtlänge von 457 Kilometern. Die dabei entstandenen Wartezeiten summierten sich auf insgesamt 183 Stunden.

Auch am darauffolgenden Wochenende bleibt die Verkehrslage angespannt. Vom 23. bis 25. Oktober kommt zusätzlicher Verkehr durch Reisende hinzu, deren Herbstferien in anderen Bundesländern bereits enden. Dazu zählen unter anderem Niedersachsen, Sachsen und Thüringen.

Besonders am Samstagnachmittag und im Laufe des Sonntags könnte sich dieser Rückreiseverkehr auf den Autobahnen in Richtung Norden bemerkbar machen. Wer am Wochenende unterwegs ist, sollte deshalb ausreichend Zeit einplanen und vor Fahrtbeginn die aktuelle Verkehrslage prüfen.

Diese Autobahnen sind besonders staugefährdet

Nach Einschätzung des ADAC gibt es in Baden-Württemberg mehrere Autobahnabschnitte, auf denen Reisende während der Herbstferien mit Verzögerungen rechnen müssen. Dazu gehören wichtige Verbindungen zwischen den Ballungsräumen sowie Strecken, die für den überregionalen Reiseverkehr eine zentrale Rolle spielen.

Besonders im Blick stehen folgende Autobahnen:

A5 Basel–Karlsruhe: Die Strecke verbindet den Südwesten mit dem nördlichen Oberrheingebiet und ist eine wichtige Verkehrsachse.

A6 Mannheim–Heilbronn: Auf der Verbindung durch den Norden Baden-Württembergs besteht ebenfalls erhöhte Staugefahr.

A8 Stuttgart–Karlsruhe: Vor allem im Raum zwischen Karlsruhe und Stuttgart müssen Autofahrer mit Verzögerungen rechnen.

A81 Singen–Stuttgart: Auch auf dieser Nord-Süd-Verbindung kann sich der Ferienverkehr bemerkbar machen.

Zusätzliche Engpässe entstehen durch Baustellen. Auf der A6 zwischen Mannheim beziehungsweise Schwetzingen und Schwetzingen beziehungsweise Hockenheim wird in beiden Fahrtrichtungen gebaut. Auch auf der A8 gibt es mehrere Baustellenbereiche: Betroffen sind die Abschnitte zwischen Karlsbad und Pforzheim-West sowie zwischen dem Autobahndreieck Karlsruhe und Karlsbad.

Auf der A81 kommt eine weitere Baustelle zwischen dem Tunnel Hölzern und Neuenstadt am Kocher hinzu. Gerade dort, wo sich hohes Verkehrsaufkommen und eingeschränkte Fahrbahnbedingungen überschneiden, sind Verzögerungen möglich.

Ende Oktober dürfte es etwas ruhiger werden

Für das Wochenende vom 30. Oktober bis zum 1. November erwartet der ADAC Württemberg insgesamt weniger Verkehr als zum Auftakt der Herbstferien. Ein Grund dafür ist der Feiertag Allerheiligen am Sonntag, 1. November. Da der Feiertag auf ein Wochenende fällt, entsteht kein zusätzliches verlängertes Wochenende, das weitere Kurzreisen begünstigen könnte.

Dennoch ist auch dann mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Weil die Herbstferien in Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands, enden, dürfte der Rückreiseverkehr insbesondere am Samstag zunehmen. Der Beginn der Herbstferien in Bayern wird sich nach Einschätzung des ADAC dagegen kaum auf die Autobahnen in Baden-Württemberg auswirken.