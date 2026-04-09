Durchsuchungen und Haftbefehl nach gewalttätigen Auseinandersetzungen in Sindelfingen

Sindelfingen. Nach zwei gewalttätigen Vorfällen im März 2026 haben Ermittlungsbehörden mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt und einen 27-Jährigen in Untersuchungshaft genommen. Gegen insgesamt acht Tatverdächtige wird wegen Bedrohung und Körperverletzungsdelikten ermittelt.

Ausgangspunkt der Ermittlungen ist eine Auseinandersetzung, die sich am 7. März 2026 gegen 02:40 Uhr in einer Gaststätte in der Ziegeleistraße ereignete. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten mehrere Personen in Streit, in dessen Verlauf sechs Tatverdächtige auf drei Geschädigte eingeschlagen haben sollen. Der 27-Jährige steht im Verdacht, dabei eine Schusswaffe durchgeladen und auf einen 23-Jährigen gezielt zu haben. Zudem soll er dem Mann mit der Pistole ins Gesicht geschlagen haben, wodurch dieser eine blutende Verletzung erlitt. Zwei weitere Männer im Alter von 22 und 37 Jahren wurden ebenfalls körperlich angegriffen und leicht verletzt. Die Angreifer flüchteten im Anschluss.

Zweite Eskalation und intensive Ermittlungen

Rund eine Woche später, am 15. März 2026, kam es erneut zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung in einer Gaststätte, diesmal in der Hirsauer Straße. Ein 24-Jähriger, der bereits mit dem Vorfall vom 7. März in Verbindung gebracht wird, geriet gemeinsam mit einem 57-Jährigen in Streit mit zwei weiteren Männern im Alter von 29 und 31 Jahren. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung soll der 24-Jährige ein Messer gezogen und mehrfach auf den 31-Jährigen eingestochen haben. Das Opfer erlitt dabei schwere Verletzungen.

Nach umfangreichen Ermittlungen durch das Polizeirevier Sindelfingen und die Kriminalpolizei beantragte die Staatsanwaltschaft Stuttgart Durchsuchungsbeschlüsse gegen acht Tatverdächtige sowie einen Haftbefehl gegen den 27-Jährigen. Am 31. März 2026 wurden die Maßnahmen in einer koordinierten Aktion durch Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Ludwigsburg und des Polizeipräsidiums Einsatz umgesetzt. Dabei kam auch ein Spezialeinsatzkommando zum Einsatz.

Der 27-Jährige wurde bei der Durchsuchung angetroffen und vorläufig festgenommen. Im Anschluss wurde er einem Haftrichter am Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug, woraufhin der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. Die Ermittlungen gegen die weiteren Tatverdächtigen dauern an.